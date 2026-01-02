QUI FOGGIA: Pazienza e Olivieri saltano il Catania, i satanelli si muovono sul mercato

Il Foggia dovrà fare i conti con alcune assenze in vista del confronto col Catania. Per l’occasione sono stati fermati per un turno dal Giudice Sportivo il centrocampista Pazienza ed il terzino sinistro Olivieri. In compenso si è rivisto in questi giorni lavorare con il gruppo il mediano classe 1994 Petermann, reduce da un infortunio piuttosto serio e che, domenica, dovrebbe partire dalla panchina per poi eventualmente entrare in campo a gara in corso.

Da sottolineare, poi, alcuni movimenti del Foggia in sede di calciomercato. Non sarà del match Panico, essendo in via di definizione il trasferimento al Giugliano del terzino. In entrata, invece, i satanelli hanno raggiunto l’accordo con il Campobasso per l’ex Turris Nocerino, 21enne ala sinistra e, sempre col Giugliano, si lavora per portare in rossonero l’esterno d’attacco classe ’99 Giuseppe Borello, che ha vestito anche le maglie di Crotone, Cesena, Benevento e Monopoli.

