venerdì, 2 Gennaio 2026
HomeLega ProQUI FOGGIA: Pazienza e Olivieri saltano il Catania, i satanelli si muovono...
Lega ProProssimo Avversario

QUI FOGGIA: Pazienza e Olivieri saltano il Catania, i satanelli si muovono sul mercato

Redazione
By Redazione
0
187

Il Foggia dovrà fare i conti con alcune assenze in vista del confronto col Catania. Per l’occasione sono stati fermati per un turno dal Giudice Sportivo il centrocampista Pazienza ed il terzino sinistro Olivieri. In compenso si è rivisto in questi giorni lavorare con il gruppo il mediano classe 1994 Petermann, reduce da un infortunio piuttosto serio e che, domenica, dovrebbe partire dalla panchina per poi eventualmente entrare in campo a gara in corso.

Da sottolineare, poi, alcuni movimenti del Foggia in sede di calciomercato. Non sarà del match Panico, essendo in via di definizione il trasferimento al Giugliano del terzino. In entrata, invece, i satanelli hanno raggiunto l’accordo con il Campobasso per l’ex Turris Nocerino, 21enne ala sinistra e, sempre col Giugliano, si lavora per portare in rossonero l’esterno d’attacco classe ’99 Giuseppe Borello, che ha vestito anche le maglie di Crotone, Cesena, Benevento e Monopoli.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CATANIA SOCIAL – Bruzzaniti: “Pineto, emozioni indescrivibili. Un onore vestire la maglia rossazzurra”
Articolo successivo
SERIE C | Catania, Benevento, Vicenza e Ravenna: numeri a confronto delle capoliste del girone d’andata
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency