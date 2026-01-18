domenica, 18 Gennaio 2026
HomeLega ProQUI MONOPOLI: l'elenco dei giocatori a disposizione di Colombo, dubbio Angileri
Lega ProProssimo Avversario

QUI MONOPOLI: l’elenco dei giocatori a disposizione di Colombo, dubbio Angileri

Redazione
By Redazione
0
71

Il Monopoli ha diffuso l’elenco dei convocati per il match contro il Catania. Tra i calciatori a disposizione figura anche l’ex centrocampista rossazzurro Jean Freddi Greco. Nell’elenco delle convocazioni presente il difensore siciliano Angileri, per il quale l’allenatore biancoverde Alberto Colombo ha sottolineato alla vigilia che avrebbe valutato le sue condizioni prima del fischio d’inizio. Vedremo, pertanto, se sarà pienamente recuperato per la gara di stasera.

Non figura tra i disponibili, invece, il centrocampista Bagatti, prelevato in questa sessione di calciomercato dalla Pro Patria in prestito. Convocato il difensore Manzi, ingaggiato di recente (prestito dall’Avellino, ndr) e che rappresentava un profilo valutato anche dal Catania, con i rossazzurri che hanno poi puntato con decisione su Mirko Miceli, oggi indisponibile perchè in procinto di trasferirsi proprio alle pendici dell’Etna la prossima settimana. Ecco la lista dei convocati biancoverdi, ruolo per ruolo:

PORTIERI – Albertazzi, Gagliano, Piana
DIFENSORI – Angileri, Bove, Cascella, Manzi, Oyewale, Piccinini, Ronco, Rossi, Valenti
CENTROCAMPISTI – Battocchio, Bordo, Calcagni, Greco, Imputato, Paukstys, Scipioni
ATTACCANTI – Dudic, Fall, Longo, Tirelli

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania in fase di chiusura per Cargnelutti. Tifosi a Monopoli, dato strabiliante”
Articolo successivo
VERSO MONOPOLI-CATANIA: precedenti di Toscano coi biancoverdi, ottava sfida per il tecnico calabrese
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency