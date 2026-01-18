QUI MONOPOLI: l’elenco dei giocatori a disposizione di Colombo, dubbio Angileri

Il Monopoli ha diffuso l’elenco dei convocati per il match contro il Catania. Tra i calciatori a disposizione figura anche l’ex centrocampista rossazzurro Jean Freddi Greco. Nell’elenco delle convocazioni presente il difensore siciliano Angileri, per il quale l’allenatore biancoverde Alberto Colombo ha sottolineato alla vigilia che avrebbe valutato le sue condizioni prima del fischio d’inizio. Vedremo, pertanto, se sarà pienamente recuperato per la gara di stasera.

Non figura tra i disponibili, invece, il centrocampista Bagatti, prelevato in questa sessione di calciomercato dalla Pro Patria in prestito. Convocato il difensore Manzi, ingaggiato di recente (prestito dall’Avellino, ndr) e che rappresentava un profilo valutato anche dal Catania, con i rossazzurri che hanno poi puntato con decisione su Mirko Miceli, oggi indisponibile perchè in procinto di trasferirsi proprio alle pendici dell’Etna la prossima settimana. Ecco la lista dei convocati biancoverdi, ruolo per ruolo:

PORTIERI – Albertazzi, Gagliano, Piana

DIFENSORI – Angileri, Bove, Cascella, Manzi, Oyewale, Piccinini, Ronco, Rossi, Valenti

CENTROCAMPISTI – Battocchio, Bordo, Calcagni, Greco, Imputato, Paukstys, Scipioni

ATTACCANTI – Dudic, Fall, Longo, Tirelli

