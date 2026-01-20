RADIOMERCATO: i nomi accostati finora al Catania nella sessione di gennaio

Tanti calciatori proposti o direttamente contattati dalla dirigenza del Catania. In determinati casi la società etnea ha dato la propria disponibilità ad intavolare una trattativa, in altri si è parlato di semplici rumors, ipotesi o poco più, in altri attenzione limitata al semplice pour parler, in altri non si è trovata la quadra o non c’è mai stato nulla di concreto. Normalissime dinamiche di mercato che portano qualsiasi società a fare poi una selezione, decidendo su chi affondare i colpi. Come ogni anno riepiloghiamo i nomi accostati al Catania dai principali organi di informazione sportiva nella sessione invernale di calciomercato. Ecco l’elenco aggiornato:
PORTIERI
–
DIFENSORI
Riccardo Cargnelutti (Crotone)
Mirko Miceli (Monopoli)
Emmanuele Salines (Trapani) ===>>> ingaggiato dal Campobasso
Michele Rigione (Avellino)
Luigi Carillo (Sorrento) ===>>> ingaggiato dal Latina
Daniele Solcia (Sorrento)
Gabriele Rocchi (Casertana)
Claudio Manzi (Avellino) ===>>> ingaggiato dal Monopoli
ESTERNI
Fabio Ponsi (Modena) ===>>> ufficialmente rossazzurro dal 17 gennaio
Gianluca Di Chiara (Catanzaro)
Francesco Belli (Padova)
Maxime Giron (Trapani) ===>>> ingaggiato dal Foggia
Luca Russo (Audace Cerignola)
Andrea Cagnano (Avellino)
Gianluca Longobardi (svincolato dal Rimini) ===>>> ingaggiato dalla Salernitana
CENTROCAMPISTI
Giovanni Di Noia (Trapani)
Gennaro Acampora (Benevento)
Luca Palmiero (Avellino)
Marco Armellino (Modena)
Emmanuel Gyabuaa (Avellino-Atalanta U23)
Giuseppe Carriero (Trapani) ===>>> ingaggiato dalla Salernitana
Zan Majer (Mantova)
Andrea Gallo (Crotone)
Andrea Vallocchia (Ternana)
Giuseppe Leone (Juve Stabia)
Lorenzo Crisetig (Padova)
Andrea Tessiore (Guidonia Montecelio)
Michele Calì (Renate)
ATTACCANTI
Kevin Moie (Trapani) ===>>> ufficialmente rossazzurro dal 5 gennaio
Francesco Galuppini (Mantova) ===>>> ingaggiato dall’Ascoli
Giovanni Bruzzaniti (Pineto) ===>>> ufficialmente rossazzurro dal 2 gennaio
Giuseppe Panico (Avellino) ===>>> ingaggiato dalla Ternana
Davide Merola (Pescara)
Davide Pio Stabile (Vis Pesaro)
Matteo Cortesi (Carpi)
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***