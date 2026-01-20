RADIOMERCATO: i nomi accostati finora al Catania nella sessione di gennaio

Tanti calciatori proposti o direttamente contattati dalla dirigenza del Catania. In determinati casi la società etnea ha dato la propria disponibilità ad intavolare una trattativa, in altri si è parlato di semplici rumors, ipotesi o poco più, in altri attenzione limitata al semplice pour parler, in altri non si è trovata la quadra o non c’è mai stato nulla di concreto. Normalissime dinamiche di mercato che portano qualsiasi società a fare poi una selezione, decidendo su chi affondare i colpi. Come ogni anno riepiloghiamo i nomi accostati al Catania dai principali organi di informazione sportiva nella sessione invernale di calciomercato. Ecco l’elenco aggiornato:

PORTIERI

–

DIFENSORI

Riccardo Cargnelutti (Crotone)

Mirko Miceli (Monopoli)

Emmanuele Salines (Trapani) ===>>> ingaggiato dal Campobasso

Michele Rigione (Avellino)

Luigi Carillo (Sorrento) ===>>> ingaggiato dal Latina

Daniele Solcia (Sorrento)

Gabriele Rocchi (Casertana)

Claudio Manzi (Avellino) ===>>> ingaggiato dal Monopoli

ESTERNI

Fabio Ponsi (Modena) ===>>> ufficialmente rossazzurro dal 17 gennaio

Gianluca Di Chiara (Catanzaro)

Francesco Belli (Padova)

Maxime Giron (Trapani) ===>>> ingaggiato dal Foggia

Luca Russo (Audace Cerignola)

Andrea Cagnano (Avellino)

Gianluca Longobardi (svincolato dal Rimini) ===>>> ingaggiato dalla Salernitana

CENTROCAMPISTI

Giovanni Di Noia (Trapani)

Gennaro Acampora (Benevento)

Luca Palmiero (Avellino)

Marco Armellino (Modena)

Emmanuel Gyabuaa (Avellino-Atalanta U23)

Giuseppe Carriero (Trapani) ===>>> ingaggiato dalla Salernitana

Zan Majer (Mantova)

Andrea Gallo (Crotone)

Andrea Vallocchia (Ternana)

Giuseppe Leone (Juve Stabia)

Lorenzo Crisetig (Padova)

Andrea Tessiore (Guidonia Montecelio)

Michele Calì (Renate)

ATTACCANTI

Kevin Moie (Trapani) ===>>> ufficialmente rossazzurro dal 5 gennaio

Francesco Galuppini (Mantova) ===>>> ingaggiato dall’Ascoli

Giovanni Bruzzaniti (Pineto) ===>>> ufficialmente rossazzurro dal 2 gennaio

Giuseppe Panico (Avellino) ===>>> ingaggiato dalla Ternana

Davide Merola (Pescara)

Davide Pio Stabile (Vis Pesaro)

Matteo Cortesi (Carpi)

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***