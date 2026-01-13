RASSEGNA LA STAMPA – La Sicilia: “Cicerelli tornerà ad allenarsi a Catania già in settimana”

martedì, 13 Gennaio 2026
“Emmanuele Cicerelli tornerà ad allenarsi a Catania già in settimana. Il fantasista è stato congedato da Villa Stuart, la struttura in cui è stato operato dopo l’infortunio causato da uno scontro di gioco durante il match con il Latina del 2 dicembre scorso. Il giocatore ha seguito un percorso post operatorio e di riabilitazione senza intoppi”, riporta La Sicilia. “Anzi ha mostrato progressi eccezionali tanto che ha anche pubblicato nei giorni scorsi un video sul proprio profilo in cui calciava il pallone eseguendo esercizi di spostamento laterale che hanno creato un dibattito altamente positivo tra i tifosi che sperano in un suo rientro. Non immediato, certo: occorreranno mesi. Ma il suo ritorno in città, all’interno dello spogliatoio, con gli allenamenti che sosterrà in sede e con un programma specifico, è un segnale di fiducia per tutti. Per il ragazzo, per i compagni che gli sono stati sempre vicini, per il club, per i tifosi”, si legge. “Sulla pagina social di Villa Stuart si accenna all’obiettivo da seguire: ovvero rientrare in campo a marzo, sui profili della struttura Cicerelli si è fatto fotografare con il dott. Fabrizio Forconi che ha eseguito l’intervento chirurgico”.

