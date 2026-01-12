RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Catania, non è stata una passeggiata di salute. Caturano spera di essere l’arma in più nel girone di ritorno”

“All’ultimo respiro, o giù di lì, il Catania conquista la vittoria che gli permette di riconquistare la vetta della classifica, per quanto in coabitazione con il Benevento. Non è stata una passeggiata di salute, questo è giusto sottolinearlo. Ma alla fine gli etnei sono riusciti a centrare l’obiettivo, in virtù di una parte finale di secondo tempo condotta all’insegna della determinazione e pure di un briciolo di fortuna. Lo stesso che si era negato per gran parte del primo tempo alla squadra di Toscano, più volte stoppata a un passo dalla rete dalle eccellenti parate di Boffelli. Certo, talvolta sono stati anche i padroni di casa ad agevolare l’estremo difensore campano, ma Boffelli si è sempre fatto trovare pronto e quando non è arrivato sul pallone ci ha pensato la traversa a salvarlo”, riporta il Corriere dello Sport.

Nel contesto di una partita che “sembrava stregata” si sottolineano, poi, i meriti di Bruzzaniti (autore di due assist) in occasione di entrambi i gol rossazzurri nel finale, con Caturano che “spera di essere l’arma in più dei rossazzurri in questo girone di ritorno”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***