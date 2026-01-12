lunedì, 12 Gennaio 2026
HomeCatania NewsRASSEGNA STAMPA - Corriere dello Sport: "Catania, non è stata una passeggiata...
Catania NewsLega ProPrimo Piano

RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Catania, non è stata una passeggiata di salute. Caturano spera di essere l’arma in più nel girone di ritorno”

Redazione
By Redazione
0
2
foto Catania FC

“All’ultimo respiro, o giù di lì, il Catania conquista la vittoria che gli permette di riconquistare la vetta della classifica, per quanto in coabitazione con il Benevento. Non è stata una passeggiata di salute, questo è giusto sottolinearlo. Ma alla fine gli etnei sono riusciti a centrare l’obiettivo, in virtù di una parte finale di secondo tempo condotta all’insegna della determinazione e pure di un briciolo di fortuna. Lo stesso che si era negato per gran parte del primo tempo alla squadra di Toscano, più volte stoppata a un passo dalla rete dalle eccellenti parate di Boffelli. Certo, talvolta sono stati anche i padroni di casa ad agevolare l’estremo difensore campano, ma Boffelli si è sempre fatto trovare pronto e quando non è arrivato sul pallone ci ha pensato la traversa a salvarlo”, riporta il Corriere dello Sport.

Nel contesto di una partita che “sembrava stregata” si sottolineano, poi, i meriti di Bruzzaniti (autore di due assist) in occasione di entrambi i gol rossazzurri nel finale, con Caturano che “spera di essere l’arma in più dei rossazzurri in questo girone di ritorno”

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CATANIA SOCIAL – Bruzzaniti: “Non potevo chiedere esordio migliore!”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency