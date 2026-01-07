RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Catania, recuperare il terreno perduto. Dal mercato opportuni nuovi squilli di tromba”

“Una breve illusione al gol del Crotone, poi il sorpasso del Benevento e la nuova realtà: il Catania, complice il pareggio di Foggia, perde la vetta della classifica e ora, con l’obiettivo promozione sempre ben chiaro in mente, dovrà ricominciare a fare corsa proprio sulla squadra sannita, per nulla intenzionata, però, a farsi riacciuffare”, riporta il Corriere dello Sport. “Certo, domenica prossima, almeno sulla carta, il turno potrebbe essere favorevole agli etnei, che ospitano la Cavese nel fortino del Massimino. Ciò mentre il Benevento sarà di scena a Caserta, ormai fra le grandi del girone meridionale della Lega Pro. Però – e questo ormai è ben chiaro a tutti – di sorprese in questi mesi se ne sono registrate a bizzeffe. Ergo, meglio concentrarsi sul lavoro e darci dentro a più non posso per recuperare quel che è appena stato perduto”, si legge.

Il quotidiano sottolinea anche che Toscano potrebbe rivoluzionare la difesa nel caso in cui Allegretto non recuperasse in tempo (qui i possibili cambiamenti nel reparto arretrato e non solo). Anche a centrocampo gli uomini sono contati dopo l’infortunio di Aloi. “E per questo sarebbe opportuno che dal mercato arrivassero nuovi squilli di tromba dopo quello di Bruzzaniti, arrivato per sostituire Cicerelli”, evidenzia l’articolo di Concetto Mannisi che conferma come Gyabuaa rappresenti l’obiettivo principale, non escludendo però che il Catania viri verso altri obiettivi vista la concorrenza dalla B e la necessità di intervenire al più presto in mediana (qui l’approfondimento sulla trattativa per Gyabuaa).

