RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Catania, vittoria in campo e fuori. Ennesimo ‘clean sheet’ casalingo”

“Il Catania vince in campo e fuori dal campo, atteso che l’intero incasso della partita è stato devoluto dal presidente Pelligra a chi ha subito, durante la settimana, i danni del ciclone Harry. Si tratta, in un caso e nell’altro, di vittorie di assoluto spessore, ma quella sul campo consente agli etnei di mantenere la testa della classifica in coabitazione col Benevento”, riporta il Corriere dello Sport.

Il Cosenza aveva il “chiaro intento di limitare i danni e, magari, di pescare il jolly in contropiede. Invece alla fine il jolly, dopo 34′ complicati e un salvataggio di D’Orazio su Rolfini, lo hanno pescato gli etnei, sfruttando uno svarione di Garritano: contropiede immediato, D’Ausilio che gradisce la sovrapposizione di Donnarumma, passaggio millimetrico per Jimenez che arriva dalla parte opposta e, con deviazione della difesa, insacca”.

I rossazzurri, successivamente non centrano il bersaglio con Donnarumma, Casasola e Rolfini. Inoltre si sottolinea la risposta all’altezza del Dini sul calcio da fermo di Emmausso (“uno che al Catania qualche gol lo ha fatto”) che fa tremare il Massimino. “Gli etnei tirano un sospiro di sollievo e dopo qualche giro di lancette chiudono il match. Ciò grazie a una nuova ripartenza in cui Casasola è ancora protagonista, al pari di Lunetta che raccoglie – nonostante la deviazione di Dametto – e con una fucilata fulmina Donadel. Il Catania, che collezione l’ennesimo clean sheet casalingo dall’inizio del campionato, avrebbe ancora l’opportunità di andare a segno su combinazione Lunetta-Casasola-Caturano. Una zolla tradisce il bomber che, a porta vuota, manda alle stelle. E’ festa comunque”, si legge.

