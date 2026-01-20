RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Sasà Caturano è tornato”

“Se è vero che due indizi fanno una prova, allora adesso non ci sono più dubbi: Sasà Caturano è tornato. La prima “avvisaglia” era arrivata dieci giorni fa, in occasione della sfida interna con la Cavese: in pieno recupero, infatti, il bomber prelevato dal Potenza aveva realizzato il gol della sicurezza, raddoppiando il vantaggio siglato, sempre nel finale, da Di Gennaro. Due giorni fa, invece, in casa del Monopoli, ecco la prima rete pesante, pesantissima. Quella che – sempre in pieno recupero – ha consentito agli etnei di imporsi sui pugliesi e conquistare quei tre punti che permettono alla banda di Toscano di mantenere la testa della classifica, seppur in condominio col Benevento”, riporta il Corriere dello Sport.



«Mi sono sbloccato? – sono state le parole dell’attaccante – Così pare, ma non mi esalto più di tanto così come non mi sono depresso quando la palla non voleva saperne di rotolare in fondo al sacco. Bisogna mantenere equilibrio e in questo sono stati aiutato dallo staff tecnico, dai compagni di squadra, dalla società…. Fare gol non è mai facile e di questo siamo tutti consapevoli. La vittoria di Monopoli è importante, importantissima…. Ci consente di mantenere la vetta e di non perdere terreno nei confronti del Benevento. Sapete tutti dove vogliamo arrivare, soprattutto per questi motivi sono felice per il gol di Monopoli, arrivato a conclusione di una partita davvero complicata».

