RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Tutt’altro che una passeggiata per il Catania a Foggia”

“Il Catania rallenta allo Zaccheria, il pari allunga di un punto la vetta in attesa del Benevento in campo oggi. Tutt’altro che una passeggiata per gli etnei la sfida contro un Foggia ancora impigliato nelle zone basse della classifica, ma che quanto a ritmo e idee chiare ha saputo esprimersi alla pari degli uomini di Toscano”, riporta il Corriere dello Sport parlando di “pareggio giusto”.

“L’eurogol di Bevilacqua in apertura di ripresa scuoteva la capolista pervenuta al pareggio dopo 8’. Ma il Catania ha rischiato grosso: rossoneri sfrontati a inizio di ripresa, D’Amico su un’azione prolungata rientrava spalle alla porta dal limite e suggeriva l’assist per il centravanti che infilava al volo sotto la traversa. Rocambolesca la reazione dei rossazzurri, la percussione di Jimenez riusciva a bucare la linea del fuorigioco dei padroni di casa: Rolfini, subentrato appena 3′ prima a D’Ausilio, doveva allargarsi sulla marcatura di Rizzo, il diagonale rimbalzava sulla spalla del difensore e veniva smanacciato oltre la linea da Perucchini, ma sul tiro di Jimenez si avventava Buttaro che anziché calciarla lontano infilava la sua porta. Il Catania si rendeva pericoloso a inizio di ripresa con Casasola che obbligava Perucchini a rifugiarsi in corner e con D’Ausilio (8’). Finale concitato, il Foggia chiedeva il cartellino rosso per un’entrata a piedi uniti di Pieraccini su D’Amico (ammonito), al 45’ st il neoacquisto Nocerino scagliava a fil di palo”, si legge.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***