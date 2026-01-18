domenica, 18 Gennaio 2026
RASSEGNA STAMPA – La Gazzetta dello Sport: “Benevento, chiaro segnale mandato al Catania”

foto Catania FC

“Il Benevento non si ferma e manda un chiaro segnale al Catania, oggi impegnato a Monopoli. Tris al Casarano e primato in solitaria in attesa dei rivali per una squadra strepitosa nel suo stadio: 10 vittorie e 1 pari”, riporta La Gazzetta dello Sport. Si tratta dello stesso ruolino di marcia casalingo del Catania, con due differenze: 30 gol fatti dalla squadra di Floro Flores contro i 24 di quella guidata da Toscano, 5 reti subite dai giallorossi e 0 dai rossazzurri. Dopo un primo tempo non facile perchè i sanniti hanno faticato a trovare varchi e gli ospiti si sono resi pericolosi attraverso qualche ripartenza, “la ripresa è cambiata radicalmente con la formazione di casa più determinata e salita di ritmo”, giocando sul velluto. “Nel finale la festa con i propri tifosi. In attesa del Catania”, si legge.

