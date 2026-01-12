lunedì, 12 Gennaio 2026
RASSEGNA STAMPA – La Gazzetta dello Sport: “Catania e Benevento, il braccio di ferro a distanza continua. Urla liberatorie del pubblico”

foto Catania FC

“I titoli di coda da sbiaditi sono improvvisamente diventati rossi e azzurri”, riporta La Gazzetta dello Sport. “Catania capace di superare il muro della Cavese e riconquistare la vetta in condominio con il Benevento, fermato sul pari a Caserta. Il braccio di ferro a distanza, insomma, ha visto un altro episodio thrilling. E siamo appena all’inizio del girone di ritorno”, si legge. La prima firma sulla vittoria “l’ha apposta un colosso della difesa come Di Gennaro, che ha respinto qualsiasi tentativo della Cavese spingendosi in avanti per far pesare altezza e muscoli, deviando di testa un cross di Bruzzaniti, nuovo acquisto che ha vestito i panni del rifinitore. Suo anche il cross per il bis di Caturano in acrobazia”.

Si sottolinea come Caturano cercasse da tempo “il gol della rinascita” e la sforbiciata in area “è stata lo spot ideale per ripresentarsi sulla scena da protagonista”. Tante occasioni sprecate nel primo tempo, poi “il Catania è andato un pò in apnea anche perchè palleggio e ripartenze della pur rimaneggiatissima Cavese, guidata dall’estro di Awua in mediana, hanno tenuto in bilico il match”. Poi Toscano “ha messo in campo tutti gli attaccanti e l’esordiente Bruzzaniti per riempire l’area avversaria. Allegretto ha timbrato la traversa, a ruota sono arrivate le stoccate vincenti”. Il pubblico “con urla liberatorie dopo dubbi e sofferenze lunghi una gara intera, ha riservato le tradizionali ovazioni a una squadra che in casa ha guadagnato la decima vittoria su undici sfide disputate e tenuto chiusa a chiave la porta di Dini”, mai battuto al Massimino in questa stagione.

