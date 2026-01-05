lunedì, 5 Gennaio 2026
RASSEGNA STAMPA – La Gazzetta dello Sport: “Catania, resta l’amaro in bocca per l’occasione sprecata”

“Resta l’amaro in bocca al Catania per l’opportunità sprecata. Il pareggio conquistato a Foggia è una mezza sconfitta e lo si è visto sul volto di Toscano al termine dell’incontro”, riporta La Gazzetta dello Sport. “Un tempo a picchiare forte, senza trovare mai la via del gol, un altro a soffrire e a rischiare di tornare in Sicilia con zero punti. La sfida dello Zaccheria ha vissuto di fiammate e occasioni perdute. Il Foggia l’ha preparata sapendo di avere tutto da guadagnare contro la capolista. E così è stato fino al gol del vantaggio, il primo tra i professionisti in campionato di Marco Bevilacqua. Un’illusione di pochi minuti fino al pareggio con la sfortunata autorete di Buttaro, nel tentativo disperato di allontanare il tiro-cross di Jimenez”, si legge.

“Approccio da capolista per il Catania ma senza senza affondare il colpo“, sottolinea l’articolo di Emanuele Losapio. A proposito di singoli, viene rilevato che “D’Ausilio sulla sinistra è stato una spina nel fianco di Buttaro”, Jimenez ha sfiorato il gol “facendo spaventare non poco Perucchini” e l’occasione più ghiotta per il Foggia “l’ha costruita D’Amico”.

