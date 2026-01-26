lunedì, 26 Gennaio 2026
HomeCatania NewsRASSEGNA STAMPA - La Gazzetta dello Sport: "Catania, successi al 'Massimino' motore...
Catania NewsLega ProPrimo Piano

RASSEGNA STAMPA – La Gazzetta dello Sport: “Catania, successi al ‘Massimino’ motore del primato. Consapevolezza superiore rispetto ad un mese fa”

Redazione
By Redazione
0
0
foto Catania FC

“Per la promozione diretta in Serie B è sempre più corsa a due. Al successo del Benevento nell’anticipo contro il Siracusa ha risposto il miglior Catania della stagione”, riporta La Gazzetta dello Sport. “L’aggressività della squadra di Toscano ha disinnescato i tentativi di palleggio limitando la ricerca della profondità del Cosenza che si giocava le ultime possibilità di inserirsi nella lotta per il primato. Tanto che alla fine, il tecnico – atteso ex – si è sbilanciato: «Siamo stati perfetti sotto tutti i punti di vista»“, si legge.

“I successi al Massimino sono il motore del primato. Anche stavolta Dini non ha preso gol, come nelle altre gare in casa. E i 18mila tifosi hanno creato coreografie da categorie superiori rispondendo all’appello del presidente Pelligra che ha devoluto l’incasso per la ricostruzione del territorio devastato dal ciclone Harry”. Contro un Cosenza privo di tanti elementi, “il Catania ha sempre interrotto le linee di passaggio”. Miceli al centro della difesa “ha subito fornito ampie garanzie”.

Il pubblico ha gridato «Vogliamo la Serie B» a fine partita. “A marzo il campionato sarà indirizzato anche dagli scontri diretti che il Catania sosterrà a Salerno e Benevento nel giro di cinque giorni. Ma a questi appuntamenti la squadra di Toscano si avvicina con una consapevolezza superiore rispetto a un mese fa”. Chi entra fa bene, in un contesto di squadra che ha mandato a segno 13 uomini finora. “Tutti numeri da primato”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Catania, vittoria in campo e fuori. Ennesimo ‘clean sheet’ casalingo”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency