RASSEGNA STAMPA – La Gazzetta dello Sport: “Catania, successi al ‘Massimino’ motore del primato. Consapevolezza superiore rispetto ad un mese fa”

“Per la promozione diretta in Serie B è sempre più corsa a due. Al successo del Benevento nell’anticipo contro il Siracusa ha risposto il miglior Catania della stagione”, riporta La Gazzetta dello Sport. “L’aggressività della squadra di Toscano ha disinnescato i tentativi di palleggio limitando la ricerca della profondità del Cosenza che si giocava le ultime possibilità di inserirsi nella lotta per il primato. Tanto che alla fine, il tecnico – atteso ex – si è sbilanciato: «Siamo stati perfetti sotto tutti i punti di vista»“, si legge.

“I successi al Massimino sono il motore del primato. Anche stavolta Dini non ha preso gol, come nelle altre gare in casa. E i 18mila tifosi hanno creato coreografie da categorie superiori rispondendo all’appello del presidente Pelligra che ha devoluto l’incasso per la ricostruzione del territorio devastato dal ciclone Harry”. Contro un Cosenza privo di tanti elementi, “il Catania ha sempre interrotto le linee di passaggio”. Miceli al centro della difesa “ha subito fornito ampie garanzie”.

Il pubblico ha gridato «Vogliamo la Serie B» a fine partita. “A marzo il campionato sarà indirizzato anche dagli scontri diretti che il Catania sosterrà a Salerno e Benevento nel giro di cinque giorni. Ma a questi appuntamenti la squadra di Toscano si avvicina con una consapevolezza superiore rispetto a un mese fa”. Chi entra fa bene, in un contesto di squadra che ha mandato a segno 13 uomini finora. “Tutti numeri da primato”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***