RASSEGNA STAMPA – La Gazzetta dello Sport: “Competizione anche sul mercato. Il Catania è già andato a prendere il meglio. Sbagliare il meno possibile”

Tra le pagine de La Gazzetta dello Sport si evidenzia la situazione attuale nei tre gironi di Serie C. Per quanto concerne il raggruppamento meridionale, “le tre grandi sorelle (Benevento, Catania e Salernitana) si prendono a spallate, ma occhio anche a chi insegue”, si legge. La competizione “si è estesa anche al mercato: tra l’ha già aggredito e chi si muoverà con prudenza e opportunismo. Serve sbagliare il meno possibile, perchè da oggi non ci si fermerà più fino ai verdetti: a fine aprile quelli del campionato, a seguire l’appassionante imbuto dei playoff per la quarta promozione”.

Nel girone C, “dal 2018 è andato sempre in B chi ha chiuso in testa l’andata, salvo nella passata stagione quando il crollo del Benevento ha lasciato spazio alla rimonta dell’Avellino. Il Catania, che condivide la vetta, è già andato a prendere il meglio sul mercato: dal Pineto è infatti arrivato Bruzzaniti, capocannoniere del girone B con 10 gol. E’ in fase di studio proprio il Benevento, che – dopo aver cambiato l’allenatore (molto bene, a oggi, Floro Flores) – ha margine d’azione in entrata soprattutto per un terzino di prima fascia. Ma senza fretta. Quella che invece ha avuto la Salernitana, inseguitrice, nel mettere a disposizione di Raffaele già tre pedine: oltre a Matteo Arena (Arezzo), anche Berra (Crotone) e Carriero dal Trapani. Lì dove – considerando i guai del club di Antonini – si può fare la spesa: Ciotti è andato al Cosenza (che ha preso anche Emmausso, dal Cerignola), Negro al Casarano. Una lista di partenze destinata ad allungarsi”, si legge.

