sabato, 3 Gennaio 2026
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Bruzzaniti, prime parole da rossazzurro manifesto di impegno e carica”

foto Catania FC

Le prime parole di Giovanni Bruzzaniti via social sono “un manifesto di impegno e di carica ricevuta in queste ore prima e dopo le visite mediche; prima e dopo i colloqui con i dirigenti. Prima e dopo le foto ufficiali con il patron Ross Pelligra e con il vice Grella che hanno presenziato alla trattativa condotta dal ds Pastore con grande abilità con l’appoggio di Grella e del dg Zarbano”, riporta La Sicilia.

“Lavoro di squadra” è il concetto che lo stesso Grella aveva approfondito e sviluppato in una recentissima intervista. “In questo modo il Catania ha cominciato il mercato autunnale, quello della non rivoluzione, ma degli aggiustamenti causati da infortuni traumatici di una certa gravità. Bruzzaniti è pronto, potrebbe cominciare il suo percorso a Foggia partendo dalla panchina ma, se possibile, esordendo all’alba del girone di ritorno nella sfida che è in programma domani alle 12.30”, si legge nel quotidiano.

Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

