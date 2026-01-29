RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, concorrenza spietata ma leale in difesa”

“Tutto si è rimesso a posto in difesa. Il mercato portato avanti in netto anticipo rispetto a tanti altri club; il rientro di giocatori che avevano saltato una parte del campionato per infortunio; le squalifiche scontate negli ultimi turni prima da Celli, poi da Pieraccini. Il gioco delle coppie va a pieni giri”, riporta La Sicilia. “Toscano ha allenato tutti allo stesso modo. Facendo assumere a ogni suo calciatore la giusta responsabilità che non è sconfinata nello stress da prestazione. E fino a oggi i risultati sono arrivati”.

A difesa dei pali, nessuno finora ha fatto meglio di Dini in Serie C per numero di gol subiti (11 di cui 0 in casa). “Dietro di lui incalza Bethers che Toscano aveva anche pensato di schierare domenica visto che il titolarissimo aveva accusato un problema fisico. Alla fine Dini ha giocato dopo essersi confrontato con lo staff medico e con Toscano”. Sulla destra “Ierardi è rientrato in campo contro il Cosenza disputando uno spezzone conclusivo. Mancava dal 31 ottobre, ha saltato 10 incontri per squalifica (4) e per un intervento di ernia. Lo hanno sostituito Pieraccini e Allegretto facendo un figurone. Adesso si rinnoverà una concorrenza spietata ma leale”, si legge.

“Al centro l’uscita di scena, per ora, di Di Gennaro (che si allena già in palestra spinto da grande forza di volontà) ha costretto il ds Pastore a ricorrere al mercato. Era previsto un rinforzo, ne sono stati presi due: Miceli e Cargnelutti. Il primo ha giocato la sfida contro il Cosenza risultando tra i migliori. A sinistra Celli è il titolare, ma il Catania ha una soluzione anche in prospettiva futura con Ponsi, prelevato dal Modena. In quel ruolo può agire pure Pieraccini, un jolly che Toscano ha allenato a Cesena nell’anno della promozione in B ottenuta a suon di record”.

A proposito di Pieraccini, “può giocare nei tre ruoli della difesa indistintamente. Adesso ha un dito rotto, s’è operato nei giorni in cui ha scontato il turno di squalifica, ma è pronto a fare il suo ricorrendo a un tutore, se dovesse giocare dal primo istante. Allegretto? Un altro jolly che dall’ultima fila delle gerarchie si è ritrovato a fare il titolare in estrema emergenza. Destra, sinistra o centro poco importa. Fisicità, colpo di testa e applicazione fanno di questo ragazzo un elemento da tenere in considerazione anche l’anno venturo”.

