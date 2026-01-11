RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, conterà l’approccio. Toscano non ammette cali di tensione”

“Si ritorna al Massimino per la prima gara interna del 2026 e il Catania ha la voglia di riprendere a correre dopo il pari di Foggia. L’ultimo match del 2025, proprio davanti ai propri tifosi, i rossazzurri lo avevano vinto contro l’Atalanta Under 23, e oggi pomeriggio alle 14,30 vogliono proseguire il trend casalingo che fin qui è stato da promozione: 9 vittorie su 10”, riporta La Sicilia. “Ciò che più conterà sarà l’approccio al match come ha ricordato il tecnico ieri“, si legge.

“La Cavese è un avversario da trattare con i guanti. Non inganni la posizione di classifica, i campani possiedono valori e poi al Massimino tutte le squadre del torneo si trasformano. Toscano ha tenuto alta la concentrazione della truppa, non ammetterà cali di tensione”. La corsa per il salto in B è appena ricominciata dopo la sosta natalizia, “le avversarie corrono, ma nessuno in casa Catania dovrà guardare in casa altrui, perché non è questo l’atteggiamento di chi vuole dimostrare di essere più forte”.

