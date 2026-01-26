lunedì, 26 Gennaio 2026
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania-Cosenza, allo stadio tanti rappresentanti della città e della politica”

A proposito della disputa di Catania-Cosenza, il quotidiano La Sicilia sottolinea, in un Massimino che resta una roccaforte, anche la presenza in Tribuna Vip, accanto al vice presidente Grella, al dg Zarbano, al membro del CdA Bresciano (Pastore in panchina), “di tanti rappresentanti della città, della politica nazionale, delle forze dell’ordine e anche il Rettore dell’Ateneo con gentile signora”. C’erano il presidente del Senato, Ignazio La Russa; il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno; il generale dei Carabinieri, Salvatore Altavilla; l’architetto Alessandro Amaro, presidente del proprio Ordine; l’ing. Mauro Scaccianoce, presidente dell’Ordine degli ingegneri di Catania, Enrico Foti, Magnifico Rettore dell’Università di Catania. “Lo stadio è un appuntamento imperdibile, c’è grande affetto nei confronti del Catania e del progetto Pelligra”, si legge.

