RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania-Cosenza crocevia, rossazzurri spinti da tutta la città. Dini resta in forse”

foto Catania FC

“Zero pause. Sarà così fino alla fine della stagione regolare. Chi lotta al vertice sa che deve sfruttare ogni occasione per intascare tre punti al di là di quel che fanno le concorrenti. Il Benevento ha battuto il Siracusa, oggi tocca al Catania rispondere con lo stesso vigore sul campo. La lotta al vertice, estesa anche ad altri concorrenti, coinvolge pure un Cosenza che sa come a Catania venga a giocarsi le ultime possibilità di inserirsi nello sprint per il primato. Stagione ancora lunga, stracolma di scontri diretti. Ma chi perde terreno, man mano, resta tagliato fuori. Ecco perché la partita di oggi pomeriggio diventa un crocevia per i rossazzurri ma anche per i calabresi”, riporta La Sicilia.

“Il Catania arriva all’appuntamento spinto da tutta la città che s’è catapultata al botteghino – chi non aveva l’abbonamento – ed ha riempito anzitempo le curve, questa non è che una conferma che inorgoglisce tutti i fedelissimi del Massimino. Arriva, la squadra di Toscano, con un altro pieno d’entusiasmo che deriva dalle mosse di mercato”, si legge. “Il tifo sarà come sempre il valore aggiunto”. Il Massimino “è una fortezza che in tanti hanno cercato di violare (Benevento e Salernitana comprese) ma senza riuscirci. Tutta la città spinge per rinnovare la tradizione e per alimentare il sogno di arrivare al traguardo della Serie B senza passare attraverso gli spareggi. In questa stagione s’è trovata un’unità di intenti che potrebbe rappresentare una componente essenziale, determinante”.

“Dini è il più grande dubbio della vigilia per Toscano che dopo la rifinitura ha colloquiato a lungo con il portiere, che accusa un problema fisico, per comprendere se potrà recuperare o meno. Esiste il 50 per cento di possibilità che Dini possa farcela, altrimenti esordirà in questa stagione Bethers”.

