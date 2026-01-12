RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, grande sostegno del pubblico. La difesa ha retto, c’è da migliorare in fase realizzativa”

Il quotidiano La Sicilia sottolinea il grande sostegno del pubblico di Catania ieri pomeriggio, soffermandosi sugli aspetti positivi e da rivedere nel vittorioso match con la Cavese:

“Ieri allo stadio nonostante il freddo c’erano 16mila persone, segno ulteriore dell’affetto che questa squadra assorbe dalla città ma anche da chi arriva da fuori: c’era – tanto per citarne uno – il club di Assoro che è sempre presente in tribuna B, ma anche tifosi che abitano a Milano, al centro Italia, che hanno prolungato con stratagemmi da premio Oscar, le proprie vacanze pur di essere allo stadio ben oltre le ferie tradizionali. A momenti mettevano le tende pure per Sant’Agata per un lungo, ma lavorativamente parlando impossibile, ponte tutto rossazzurro. Nessuno ha battuto ciglio, neanche quando al 43′ della ripresa tutto era ancora in bilico. Poi, certo, dubbi, gioia e mugugni si sono mescolati nei giudizi delle persone che tornavano a casa dallo stadio”.

“La difesa ha retto, soffrendo poco, nonostante le assenze di Ierardi e di Celli. Dini in casa ha completato l’undicesima gara senza beccare gol. Ieri, a parte un’uscita volante, e una parata a terra, non s’è sporcato i guantoni. Bene così. Ieri non ha funzionato la fase realizzativa: troppi sprechi, tanti palloni calciati fuori misura, qualche errore nei cross. Se bloccano le corsie di centrocampo si fa fatica a creare assist per le punte o per chi deve inserirsi. Ma il Catania fa gruppo e dagli errori trae la forza per la reazione concreta. Arrivata quasi sui titoli di coda“, si legge.

