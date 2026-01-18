domenica, 18 Gennaio 2026
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania in fase di chiusura per Cargnelutti. Tifosi a Monopoli, dato strabiliante”

Redazione
By Redazione
0
0
foto Catania FC

“Non è stata una settimana semplice per via dell’infortunio occorso a Di Gennaro. La società però ha agito con una velocità esemplare: Miceli arriverà in squadra domani perché proveniente proprio dal Monopoli”, riporta La Sicilia. “Poi è stato annunciato Ponsi arrivato dal Modena e c’è una trattativa in fase di chiusura con il centrale difensivo Riccardo Cargnelutti del Crotone. Un sempre presente o quasi (20 gare disputate, 2 reti) che il Catania ha praticamente agganciato per ovviare all’assenza di Di Gennaro. Era l’obbiettivo che Toscano aveva indicato e che il club, con grande sacrificio economico, sta assicurandosi per mantenere inalterato il valore della difesa”, si legge.

In vista di Monopoli-Catania, “il dato strabiliante riguarda il numero di spettatori, 500, che arriveranno da Catania. C’erano 500 tagliandi, sono stati venduti in poche ore. Il tifo organizzato torna in trasferta dopo tre mesi e l’incitamento avrà un peso se è vero che il tecnico del Monopoli, commentando il dato di afflusso dei supporters rossazzurri, ha ammesso: «Speriamo che la presenza di tifosi del Monopoli sia in proporzione elevata»”.

Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

