RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, la C campionato trappola. Per vincerlo devi volare più in alto di tutto”

“Rinsaldare le fila per partire nuovamente a tutta velocità. Approfittando anche del turno casalingo, visto che domenica al Massimino arriverà la Cavese. Il Catania deve trarre tesoro da gare come quella di Foggia, anche se in trasferta a volte la squadra di Toscano stenta. A Potenza nonostante i gol regolari non convalidati, i rossazzurri hanno giocato 100 minuti in superiorità numerica senza spuntarla. A Foggia nel primo tempo avrebbero potuto sfruttare un paio d’occasioni propizie per indirizzare il confronto. Nulla. Anzi il Catania s’è ridotto a inseguire il pari”, riporta La Sicilia.

“La C è un campionato trappola, ma se vuoi vincerlo devi volare più in alto di tutto: Fvs, arbitraggi, campi di patate, ambienti ostili (quello pugliese non lo è stato, c’erano pochi intimi allo Zaccheria) errori di valutazione, barricate e molto altro. Chi vuole primeggiare tutto questo lo mette in conto. E se poi capita una gara in cui Casasola non è veloce come lo è stato sempre, Celli sbaglia una chiusura e il Foggia segna un gol da antologia, Forte resta isolato e i trequartisti non entrano in area con determinazione. Domenica è successo anche questo e non è possibile perdere punti contro formazioni alla portata. Se il Catania vuole vincere direttamente il campionato deve forzare, osare e acquisire maggiore velocità”, si legge.

“Rolfini è uno degli uomini che entra e in avanti qualcosa in più accade. Al Cobra manca solo il gol, lo ha cercato”. Al Catania in generale “manca qualcosa sulla trequarti che possa accelerare quando si tratta di risolvere le gare come quella di Foggia e l’arrivo di Bruzzaniti dovrebbe anche colmare questa lacuna. Mancano i gol di Caturano anche se il ragazzo ha giocato veramente poco perché Forte di batte, corre e ha anche segnato in maniera efficace. Manca a volte la velocità che ti permette di superare ostacoli fuori casa e diventare spietato come esige lo status di capolista”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***