RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, mercato entrato nella fase cruciale”

“Il mercato del Catania è entrato nella fase cruciale. Il club – nel giorno in cui la Salernitana ha annunciato Gyabuaa – cerca uno o due centrocampisti per completare l’organico. Uno potrebbe essere Theo Awua della Cavese, con cui il Catania ha già avuto un colloquio. Il giocatore interessa, questo è certo, si studiano i particolari per chiudere, o meno, l’affare. Ma sono emersi altri profili tutti interessanti. Come quello di Lorenzo Meazzi, classe 2001, che con l’Entella ha vinto il campionato di B (in mediana c’era anche Corbari, attuale rossazzurro) e sarebbe pronto ad accordarsi con il Catania”, riporta La Sicilia.

“Meazzi adesso è al Pescara ma sembra molto propenso ad accettare una proposta da parte del ds Pastore che ieri è rientrato in sede dopo un giro d’orizzonti completo. E il dirigente ha assistito all’allenamento facendo poi il punto del mercato con i dirigenti (Grella e Zarbano) e parlando a lungo con lo stesso allenatore Toscano”, si legge.

“Meazzi, Awua, ma anche un giocatore del Trapani come Gianni Di Noia, anche lui transitato dall’Entella nella stagione passata. Le vicende delicate che vive il club granata stanno causando un esodo verso altri lidi di numerosi calciatori. Il Catania vuole prima comprendere i particolari di una possibile operazione in entrata, poi deciderà. Awua è un centrale di rottura, Meazzi può adattarsi sulla fascia sinistra, al centro della mediana o come trequartista. Di Noia è uno dei possibili volti nuovi per il centrocampo dove per ora Di Tacchio, Quaini e Corbari stanno tirando la carretta”. Quanto a Cicerelli, “in queste ore dovrebbe fare ritorno a Catania per continuare il lavoro di recupero”.

