RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, Miceli si è allenato col gruppo. Lo farà anche Cargnelutti?”

“Dopo la tempesta il Catania è tornato in campo. In silenzio, con grande rispetto per il dramma che sta vivendo una parte di città e di isola. Infatti il club, a parte i comunicati per gli interventi cui si sono sottoposti Di Gennaro e Pieraccini, non ha proceduto ad altri movimenti. Dunque l’annuncio del tesseramento del difensore Mirko Miceli, ormai affare fatto da ore, sarà posticipato a oggi quasi certamente. Insieme all’ex del Monopoli potrebbe essere annunciato anche il centrale Riccardo Cargnelutti che ha lasciato Crotone arrivando a Catania per raggiungere un accordo che, sulla carta, è stato ormai pattuito”, riporta La Sicilia.

“Miceli si è allenato, Ponsi – già annunciato dopo la stretta di mano con il Modena – anche. Oggi potrebbe toccare giusto a Cargnelutti aggiungersi al gruppone dei rossazzurri e prepararsi al confronto con il Cosenza in programma domenica al Massimino”, si legge nell’articolo a firma di Giovanni Finocchiaro.

