mercoledì, 28 Gennaio 2026
HomeCatania NewsRASSEGNA STAMPA - La Sicilia: "Catania, previsti almeno 400 tifosi a Potenza"
Catania NewsFocusLega ProPrimo Piano

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, previsti almeno 400 tifosi a Potenza”

Redazione
By Redazione
0
455
foto Catania FC

“I tifosi del Catania potranno raggiungere Potenza per la gara di sabato pomeriggio (14,30) contro il Sorrento. Si prevede un esodo di almeno quattrocento sostenitori organizzati”, riporta il quotidiano La Sicilia. Ancora una volta i tifosi rossazzurri parteciperanno numerosi alla trasferta in terra lucana. Nel precedente confronto esterno con il Monopoli, i 500 biglietti messi a disposizione dalla società pugliese per il settore riservato alla tifoseria catanese sono stati polverizzati nel giro di poche ore, dopo i divieti imposti dal Ministero dell’Interno Matteo Piantedosi per gli scontri avvenuti nei mesi scorsi in autostrada all’altezza dell’area di servizio di San Mango Piemonte.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO SORRENTO-CATANIA: ampie soluzioni per Toscano in difesa
Articolo successivo
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Di Noia si sta integrando a tutta velocità”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency