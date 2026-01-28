RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, previsti almeno 400 tifosi a Potenza”

“I tifosi del Catania potranno raggiungere Potenza per la gara di sabato pomeriggio (14,30) contro il Sorrento. Si prevede un esodo di almeno quattrocento sostenitori organizzati”, riporta il quotidiano La Sicilia. Ancora una volta i tifosi rossazzurri parteciperanno numerosi alla trasferta in terra lucana. Nel precedente confronto esterno con il Monopoli, i 500 biglietti messi a disposizione dalla società pugliese per il settore riservato alla tifoseria catanese sono stati polverizzati nel giro di poche ore, dopo i divieti imposti dal Ministero dell’Interno Matteo Piantedosi per gli scontri avvenuti nei mesi scorsi in autostrada all’altezza dell’area di servizio di San Mango Piemonte.
