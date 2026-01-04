RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, prova ulteriore di saggezza. Toscano vuole cominciare bene il 2026”

“La ripresa del campionato sarà una prova ulteriore di saggezza per il Catania. Foggia non è l’avversario che i rossazzurri superarono con il roboante 6-0 all’andata. Sembrava una squadra alla deriva all’alba del campionato, quella allora guidata da Delio Rossi. Strada facendo i pugliesi hanno aggiustato qualcosa, sono migliorati nell’intesa di gruppo, hanno cambiato tecnico da tempo e adesso, pur privi di Pazienza e dunque con una difesa rimaneggiata (ceduto Panico al Giugliano, mancherà pure Oliveri squalificato: a sinistra dovrà adattare qualcuno), hanno annunciato ieri l’acquisto dell’esterno d’attacco Nocerino dal Campobasso. Il tecnico Barilari potrà contare su Petermann in mediana (al rientro) e su un fattore campo che – visto che arriva il Catania – vuole incidere più che mai contro la capolista”, riporta La Sicilia.

“I rossazzurri hanno portato in gruppo Bruzzaniti, prima novità del mercato in entrata. Il tecnico Toscano è stato chiaro: «Devo valutare la sua condizione». L’ex Pineto potrebbe partire dalla panchina lasciando spazio sulla trequarti a Jimenez e a uno tra D’Ausilio e Rolfini. Lunetta è squalificato, ma le soluzioni dietro la punta avanzata Forte ci sono e risultato ipoteticamente anche valide”, si legge.

“Il girone di ritorno cambierà forza e identità a numerose squadre. C’è chi tenterà di rinforzarsi, chi perderà pezzi per via di una disponibilità economica limitata, chi cambierà poco (il caso dei rossazzurri) ma sul campo sarà – come spesso capita nella seconda parte della stagione – una lotta serrata senza esclusione di colpi. Ecco perché Toscano vuole cominciare bene, a prescindere dal nome e dallo stato di forma dell’avversario. Certo, la mancanza dei tifosi a Foggia è un punto di forza in meno rispetto alle gare giocate al Massimino, ma anche quest’ostacolo deve essere superato senza alibi né timori se la formazione di Pelligra vuole continuare la lotta da prima della classe”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

