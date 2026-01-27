RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, trasferta libera contro il Sorrento. Di Tacchio, 1-2 settimane di stop?”

“Ieri mattina la squadra s’è allenata in sede per il solito lavoro di scarico post gara”, riporta La Sicilia. “Da domani il pensiero sarà rivolto al confronto di Potenza contro il Sorrento. Ai tifosi del Catania sarà permesso viaggiare e a occhio e croce saranno in 400 a seguire la squadra fino alla sede, campo neutro, della partita prevista sabato alle 14,30”.

“I controlli cui si è sottoposto il mediano Di Tacchio hanno confermato l’infrazione di una costola dopo uno scontro fortuito con un compagno durante la rifinitura di sabato scorso. Il club ha precisato che si è trattato di «un trauma riportato nel corso dell’allenamento. Di Tacchio ha subito l’infrazione della quarta costola sinistra e dovrà pertanto osservare un breve periodo di riposo». Dunque salterà il Sorrento e forse anche il confronto successivo, quello contro il Trapani ammesso che si giochi e che non ci sia un rinvio per motivi di ordine pubblico”, si legge.

“Tornerà a disposizione di Toscano il difensore Pieraccini, dovrà fermarsi per la squalifica di un turno il laterale di centrocampo Casasola che era diffidato. Il rientro di Ierardi è stato certificato dal suo impiego nel finale della sfida contro i cosentini. Cicerelli continua il lavoro, con i tempi adeguati, per tornare a disposizione del tecnico”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***