RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, valutazioni in corso dopo l’infortunio di Di Gennaro”

Stagione praticamente finita per Matteo Di Gennaro. Una brutta tegola per la squadra di mister Toscano. “Il Catania a parte Miceli – che arriverà dal Monopoli lunedì dopo che sarà finita la gara dei rossazzurri in casa dei pugliesi – dovrà cercare un altro giocatore per completare la difesa a meno che Toscano non voglia tenere Martic, considerato tra i possibili partenti”, riporta il quotidiano La Sicilia. “In questo senso sono in corso valutazioni che danno a Martic la speranza di rimanere visto che conosce già i metodi di lavoro del tecnico e si allena con i compagni, infortunio a parte dal quale è guarito, già dall’inizio della preparazione estiva sostenuta a Norcia”, si legge. Intanto, in vista del match di Monopoli, dovrebbe essere Allegretto a prendere il posto dell’infortunato Di Gennaro.

