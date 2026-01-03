RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, volo direzione Bari poi la rifinitura in ritiro. Mercato, idea Limonelli”

Vigilia di Foggia-Catania. Concentrazione totalmente riservata al primo impegno del nuovo anno solare. Già alle 10.20 di stamane la comitiva rossazzurra vola in direzione Bari, “poi raggiungerà il ritiro pugliese per allenarsi e rifinire la settimana di lavoro”, riporta il quotidiano La Sicilia. Sul mercato, “il club sta cercando un mediano da aggiungere al gruppo. Il nome di Emmanuel Gyabuaa dell’Avellino (ma il cartellino è dell’Atalanta) resta in cima alla lista, ma ci sono altre ipotesi che possono prendere corpo, non ultima l’idea che porta a Limonelli del Siracusa”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro. “Per la difesa piace Miceli del Monopoli. In partenza il fuori lista Luperini che adesso piace anche al Perugia. Nessun movimento attorno all’altro giocatore non in lista, il centrocampista De Rose”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***