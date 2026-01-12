lunedì, 12 Gennaio 2026
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Caturano, esultanza speciale. E’ stata una liberazione anche per Toscano”

foto Catania FC

“Quell’esultanza dopo il gol di Caturano è stata speciale. Mimmo Toscano che si trovava all’interno della sua area tecnica, ha fatto uno scatto da centometrista ed è corso ad abbracciare il suo attaccante, strattonandolo dalla gioia. È stata una liberazione anche per l’allenatore etneo che durante la gara aveva accumulato tensione e amarezza, ma poi nel finale ha potuto scaricare tutta la felicità per la vittoria e anche per il gol del suo bomber. La gara già si era sbloccata, ma il primo gol di Caturano ha fatto esplodere la gioia dello staff e dei compagni”, riporta La Sicilia.

“Un gol così sarà difficile da dimenticare. Per lui e per tutti i tifosi di fede rossazzurra. Salvatore Caturano ha atteso il suo momento, ha lavorato a testa bassa, ha visto i compagni superarlo nelle gerarchie ma grazie alla sua esperienza non si è fatto scalfire. Ha proseguito il suo percorso consapevole della sua forza. Ieri ha raccolto i frutti. Ha buttato giù la porta avversaria con un guizzo da funambolo. Con la forza del centravanti di sfondamento. Si è goduto l’abbraccio dei suoi compagni, le scoppole dei componenti dello staff e del mister, e il boato, che è durato un paio di minuti, della sua gente. Dopo il gol è andato a cercare qualcuno sugli spalti e lo ha indicato, quasi a dire: «questo è per voi»”, si legge.

