RASSEGNA STAMPA – La Sicilia | Caturano: “Premiata la volontà della squadra. Ci crediamo tutti, guardiamo in casa nostra”

Autore del gol che ha deciso l’incontro di Monopoli, Salvatore Caturano si sofferma sulla vittoria pesante ottenuta allo stadio “Vito Simone Veneziani”. Queste le sue parole evidenziate da La Sicilia:

“Un finale di gara rocambolesco, siamo riusciti a reagire contro un avversario compatto che chiudeva tutte le linee di passaggio. Abbiamo dovuto giocare costruendo dalle fasce ma con enorme sacrificio. Questa vittoria ci rende felici perché è una rimonta che premia la volontà della squadra nel momento in cui tutto sembrava perduto. Ci abbiamo creduto giocando palla a terra, forzando le azioni nei momenti in cui serviva”.

“I tifosi? Incitamento fondamentale per la squadra, un grazie grande così va a chi si è sobbarcato un viaggio per una gara in notturna. Le scelte dell’allenatore? Siamo in tanti, le gerarchie sono sempre da leggere nella maniera giusta. Ci crediamo tutti, ci aiutiamo a vicenda, sono stimoli che in settimana coltiviamo per poi giocare di squadra quando ci sono gare come questa di Monopoli. Mi sono sbloccato? Sì, non mi esalto adesso, non ero preoccupato prima, pensiamo alle vittorie, pensiamo ad andare avanti”.

“Trovare il gol è sempre complicato, ma c’è stata la società, c’è stato il tecnico a dare un supporto morale. Anche i compagni, senza dubbio. Sono felice perché a parte i gol sono punti pesanti che conquistano. La guardiamo tutti la classifica, sappiamo quale sarà l’obbiettivo, le altre vincono, ma guardiamo in casa nostra. Sarà dura, ma siamo lì insieme agli altri. Non ci sono gerarchie, siamo tutti titolari, nessuno si lamenta perché ci sentiamo parte del progetto”.

VIDEO: le parole di Caturano in sala stampa

