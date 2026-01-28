RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Di Noia si sta integrando a tutta velocità”

“Il mercato ha aggiunto un protagonista a centrocampo che s’è fatto trovare pronto subito, più di come ci si augurava. Quando s’è creata l’esigenza di cambiare qualcosa a centrocampo, nel match contro il Cosenza, Toscano ha riscontrato piena disponibilità da parte di Giovanni Di Noia, arrivato poche ore prima dal Trapani. E l’ex mediano dei granata ha saggiato subito le potenzialità del nuovo gruppo in cui si sta integrando a tutta velocità e anche l’effetto Massimino”, riporta La Sicilia.

“Di Noia è pronto a sostenere uno spezzone più ampio già a Potenza contro il Sorrento, sabato. A centrocampo potrebbero cominciare ancora Quaini e Corbari che tanto bene hanno fatto contro i cosentini Di Tacchio dovrà rimanere fermo qualche settimana ma è pronto a tornare più forte che mai al centro del progetto tattico di Toscano quando sarà completamente guarito dall’infortunio alle costole”, si legge.

“Il mercato ha completato, dunque, anche il reparto mediano con l’ex del Trapani, i tre confermati hanno accolto un calciatore, Di Noia, che conosce il ritmo della Serie C meridionale, aveva già affrontato il Catania da avversario. Un piccolo vantaggio già sfruttato in occasione del confronto di domenica scorsa. Una volta di più il lavoro della società in fase di campagna rafforzamento è stato direzionato in maniera efficace”.

===>>> DI NOIA: “Grande emozione giocare in uno stadio del genere. Con questo entusiasmo possiamo arrivare lontano”

