mercoledì, 28 Gennaio 2026
HomeCatania NewsRASSEGNA STAMPA - La Sicilia: "Di Noia si sta integrando a tutta...
Catania NewsIl PersonaggioFocusLega ProPrimo Piano

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Di Noia si sta integrando a tutta velocità”

Redazione
By Redazione
0
281
foto Catania FC

“Il mercato ha aggiunto un protagonista a centrocampo che s’è fatto trovare pronto subito, più di come ci si augurava. Quando s’è creata l’esigenza di cambiare qualcosa a centrocampo, nel match contro il Cosenza, Toscano ha riscontrato piena disponibilità da parte di Giovanni Di Noia, arrivato poche ore prima dal Trapani. E l’ex mediano dei granata ha saggiato subito le potenzialità del nuovo gruppo in cui si sta integrando a tutta velocità e anche l’effetto Massimino”, riporta La Sicilia.

“Di Noia è pronto a sostenere uno spezzone più ampio già a Potenza contro il Sorrento, sabato. A centrocampo potrebbero cominciare ancora Quaini e Corbari che tanto bene hanno fatto contro i cosentini Di Tacchio dovrà rimanere fermo qualche settimana ma è pronto a tornare più forte che mai al centro del progetto tattico di Toscano quando sarà completamente guarito dall’infortunio alle costole”, si legge.

“Il mercato ha completato, dunque, anche il reparto mediano con l’ex del Trapani, i tre confermati hanno accolto un calciatore, Di Noia, che conosce il ritmo della Serie C meridionale, aveva già affrontato il Catania da avversario. Un piccolo vantaggio già sfruttato in occasione del confronto di domenica scorsa. Una volta di più il lavoro della società in fase di campagna rafforzamento è stato direzionato in maniera efficace”.

===>>> DI NOIA: “Grande emozione giocare in uno stadio del genere. Con questo entusiasmo possiamo arrivare lontano”

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, previsti almeno 400 tifosi a Potenza”
Articolo successivo
ACCADDE OGGI: 28 gennaio 2007, primo gol in Italia al debutto per Morimoto
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency