RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Finale da attacco di panico. Eliminare certe sofferenze. In copertina Di Gennaro, Caturano, Bruzzaniti e Rolfini”

“Tutti nel box della Cavese. Attaccanti come se piovesse, pescati dalla panchina da Toscano in un finale da attacco di panico. Il Catania ha vinto così contro il campani. Soffrendo. Ma ha vinto. E in serata ha assistito in tv al pareggio del Benevento a Caserta in uno degli scontri diretti più attesi. I rossazzurri tornano in cima alla classifica in condominio con i Sanniti. Ed è già un passo in avanti. Bisogna, però, eliminare certe sofferenze perchè non sempre i finali di gara riservano felicità e reti importanti”, riporta La Sicilia.

“In copertina vanno Di Gennaro, il migliore in campo per come ha difeso in anticipo e di testa annullando la vitalità di una Cavese, sì rimaneggiata, ma che ha giocato come poteva per tenere viva la sfida fino alla fine. Il centralone ha anche sbloccato un match che però ieri è stato celebrato soprattutto per l’acrobazia di Caturano che ha trovato nel modo più difficile e spettacolare la sua prima marcatura con la maglia del Catania dopo 20 tentativi andati a vuoto. Di Gennaro non risentirà delle attenzioni rivolte soprattutto al compagno di squadra, ma sul carrozzone facciamo salire – e ben volentieri – anche Bruzzaniti, autore dei due assist decisivi con cui si è presentato al suo nuovo pubblico, e Rolfini che ancora una volta s’è battuto, ha avviato l’azione del bis rossazzurro. Avrebbe meritato un rigore nel finale che avrebbe calciato per sbloccarsi. Che peccato, ma l’impegno non si discute”, si legge.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***