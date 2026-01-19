RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Gli striscioni rossazzurri sono tornati in viaggio. Incitamento incessante a Monopoli”

“Tre mesi dopo le bandiere, gli striscioni rossazzurri, soprattutto 560 tifosi, sono tornati in viaggio per stare accanto al Catania. Il divieto di trasferta è finito e nella settimana che ha preceduto il match in Puglia tutti i biglietti messi a disposizione dal Monopoli per i supporters ospiti sono stati venduti in un batter d’occhio. I rappresentanti del tifo organizzato, molti appassionati arrivati da Puglia, Campania e Calabria hanno riempito il settore accanto alla tribuna centrale. Un ritorno alla “normalità” che è stato celebrato con cori e incitamento per tutta la gara”, riporta La Sicilia.

“Quando è cominciato il riscaldamento la coreografia è stata da incorniciare. I giocatori che palleggiavano, sullo sfondo tante delle pezze storiche al vento. Il Catania ha “giocato” in casa perchè l’incitamento della gente arrivata dall’isola è stato incessante e sempre con i decibel più alti rispetto ai padroni di casa. Gli slogan che invitavano la squadra a osare non si sono mai fermati”, si legge. “Il successo è arrivato in fondo alla gara. Ed è stato più bello così con i tifosi che hanno festeggiato con i calciatori sotto la curva”. Il Catania è vivo, primo. «Vogliamo la B», la richiesta finale del popolo rossazzurro.

