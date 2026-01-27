RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Jimenez, degno finale della trattativa in un club con prospettive di crescita”

Il quotidiano La Sicilia, attraverso l’articolo di Giovanni Finocchiaro, commenta la notizia del prolungamento contrattuale di Kaleb Jimenez fino al 30 giugno 2028:

“Era tutto previsto anche se la trattativa è stata lunghissima con periodi non semplici da gestire o superare. Ma quando un calciatore vuole rimanere laddove è voluto bene dalla piazza, valorizzato da club e tifosi… Se poi lotta al vertice, segna e rifinisce. Se cresce a Catania può andare ovunque, Kaleb Jimenez”, si legge. “Così giusto all’indomani della quarta marcatura stagionale firmata contro il Cosenza, il club ha deciso di rendere noto quello che, tra spifferi e mezzi sorrisi, si intuiva già. Allungamento del contratto fino al 2028. Ed è il degno finale di una storia. O meglio la continuazione della carriera di “Kebab”, ormai molti a Catania lo chiamano così, in un club che ha prospettive di crescita e programma un domani al alto regime di giri. Quelli che sulla trequarti dovrà, una volta di più, assicurare l’ex talento dell’Atalanta che adesso è realtà made in Catania”.

