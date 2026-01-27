martedì, 27 Gennaio 2026
HomeCatania NewsRASSEGNA STAMPA - La Sicilia: "Jimenez, degno finale della trattativa in un...
Catania NewsIl PersonaggioLega ProPrimo Piano

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Jimenez, degno finale della trattativa in un club con prospettive di crescita”

Redazione
By Redazione
0
160
foto Catania FC

Il quotidiano La Sicilia, attraverso l’articolo di Giovanni Finocchiaro, commenta la notizia del prolungamento contrattuale di Kaleb Jimenez fino al 30 giugno 2028:

“Era tutto previsto anche se la trattativa è stata lunghissima con periodi non semplici da gestire o superare. Ma quando un calciatore vuole rimanere laddove è voluto bene dalla piazza, valorizzato da club e tifosi… Se poi lotta al vertice, segna e rifinisce. Se cresce a Catania può andare ovunque, Kaleb Jimenez”, si legge. “Così giusto all’indomani della quarta marcatura stagionale firmata contro il Cosenza, il club ha deciso di rendere noto quello che, tra spifferi e mezzi sorrisi, si intuiva già. Allungamento del contratto fino al 2028. Ed è il degno finale di una storia. O meglio la continuazione della carriera di “Kebab”, ormai molti a Catania lo chiamano così, in un club che ha prospettive di crescita e programma un domani al alto regime di giri. Quelli che sulla trequarti dovrà, una volta di più, assicurare l’ex talento dell’Atalanta che adesso è realtà made in Catania”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, trasferta libera contro il Sorrento. Di Tacchio, 1-2 settimane di stop?”
Articolo successivo
LUNETTA: “Gestire al meglio le prossime gare. Amo Catania, motivazioni altissime. Jimenez come un mio fratellino…”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency