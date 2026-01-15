giovedì, 15 Gennaio 2026
HomeCalciomercatoRASSEGNA STAMPA - La Sicilia: "Jimenez, no alle sirene dalla B preferendo...
CalciomercatoCatania NewsFocusPrimo PianoSerie B

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Jimenez, no alle sirene dalla B preferendo restare a Catania”

Redazione
By Redazione
0
267
foto Catania FC

“Il Catania è sul mercato ma strizza l’occhio anche al rinnovo di Jimenez”, riporta il quotidiano La Sicilia. “Le parti, adesso sì, sembrano ormai d’accordo su quasi tutto. Si aspetta l’annuncio anche perchè Jimenez vuole rimanere al Catania e ha recentemente rinunciato alle proposte di qualche club di Serie B (anche il Mantova, nelle ultime ore) che volevano accaparrarselo per la stagione ventura”, si legge. Il trequartista italo-spagnolo, attraverso alcune dichiarazioni esplicitate nel post gara di Catania-Atalanta U23, aveva ribadito la propria volontà di non muoversi dalla Sicilia. Adesso i tempi per il prolungamento dell’accordo sono maturi. Dovrebbe estendere il vincolo contrattuale con la società dell’Elefante fino al 30 giugno 2028.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO MONOPOLI-CATANIA: con la conferma dell’infortunio di Di Gennaro, spazio ad Allegretto
Articolo successivo
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, valutazioni in corso dopo l’infortunio di Di Gennaro”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency