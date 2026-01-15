RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Jimenez, no alle sirene dalla B preferendo restare a Catania”

“Il Catania è sul mercato ma strizza l’occhio anche al rinnovo di Jimenez”, riporta il quotidiano La Sicilia. “Le parti, adesso sì, sembrano ormai d’accordo su quasi tutto. Si aspetta l’annuncio anche perchè Jimenez vuole rimanere al Catania e ha recentemente rinunciato alle proposte di qualche club di Serie B (anche il Mantova, nelle ultime ore) che volevano accaparrarselo per la stagione ventura”, si legge. Il trequartista italo-spagnolo, attraverso alcune dichiarazioni esplicitate nel post gara di Catania-Atalanta U23, aveva ribadito la propria volontà di non muoversi dalla Sicilia. Adesso i tempi per il prolungamento dell’accordo sono maturi. Dovrebbe estendere il vincolo contrattuale con la società dell’Elefante fino al 30 giugno 2028.

