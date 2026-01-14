RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “La maglia rossazzurra consegnata a Ventola, Cassano e Adani”

La terza puntata del live show teatrale ‘Viva el Futbol’ ha fatto tappa a Catania. “Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, coordinati da Corrado Tedeschi nelle vesti di presentatore, hanno allietato il pubblico catanese accorso al Teatro Metropolitan con aneddoti, opinioni, battute e gag sul calcio”, riporta La Sicilia. Nel corso della serata si è aperto anche un importante capitolo sul Catania argentino dei recenti anni di Serie A, raccontato sul palco da Peppe Mascara.

“Ai tre ex calciatori impegnati nel loro primo tour italiano non è mancato l’omaggio del Club rossazzurro. Infatti, il dirigente della Comunicazione catanese Giuseppe Sapienza, amico dei tre ex calciatori che ha avuto con sé in precedenti esperienze di lavoro (Adani e Ventola all’Inter e Cassano al Milan), ha portato i saluti del Presidente Pelligra e del Vice presidente Grella e omaggiato i tre con la maglia rossazzurra Viva el Futbol”, si legge.

