RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Miceli-Catania, accordo praticamente fatto. Si segue ancora Gyabuaa”

Il quotidiano La Sicilia, nell’articolo di Giovanni Finocchiaro apre una finestra legata al calciomercato rossazzurro. “Accordo praticamente fatto con il difensore Mirko Miceli del Monopoli: il ragazzo potrebbe arrivare in città da un momento all’altro”, si legge. Il Catania “segue ancora Gyabuaa dell’Atalanta Under 23 che sabato l’Avellino non ha convocato. Che sia un buon indizio. Andranno via Martic e Stoppa, quest’ultimo pare vicino al prestito, lo ha cercato la Sambenedettese. Proprio a Monopoli, domenica, il Catania dovrà dimostrare che non è una squadra a due velocità e deve funzionare anche lontano dal proprio stadio. Certo, incontrerà un avversario davvero in palla, ma se vuole tenere il primato certi esami si devono superare a prescindere dal livello di difficoltà”.

