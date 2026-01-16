RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Nel momento di emergenza Toscano si affida ad Allegretto”

“Mimmo Toscano mastica amaro. Ha appena preso atto della perdita probabilmente fino a fine stagione del suo difensore centrale titolare Matteo Di Gennaro, e per il momento ha subito il colpo in modo molto serio. Sono già iniziate le riflessioni profonde e i confronti con la società e con la direzione sportiva, ma nel frattempo c’è da preparare il match di domenica (20.30 in casa del Monopoli)”, riporta La Sicilia.

“A Monopoli bisognerà ridisegnare il reparto arretrato ancora una volta, come è spesso accaduto nelle ultime uscite. In attesa che il club si organizzi e decida il da farsi, magari integrando la rosa con uno o due difensori, Toscano guarda avanti, provando a dimostrare con sguardo sereno a tutti i suoi ragazzi che la situazione è sotto controllo”, si legge.

“Domenica nel posticipo, Toscano chiederà gli straordinari a Pieraccini, che ne ha già giocate 14 su 21, le ultime tre delle quali per intero, e riabbraccerà con grande gioia Celli, che rientra dalla squalifica. Al centro della difesa ci sarà un ragazzo che al Catania sta facendo benissimo, e che, ricordiamolo, sembrava uno di quelli destinati a partire. Stiamo parlando di Allegretto, che anche domenica scorsa contro la Cavese, nonostante non fosse al meglio, è stato tra i migliori”.

Il gigante classe 2001 di Pozzuoli, “che a Catania è sbarcato proprio un anno fa (gennaio del 2025 in pieno mercato invernale), è un jolly che può ricoprire tutti e tre i ruoli e con risultati pregevoli. Allegretto ha giocato 7 delle ultime 9 gare, si è riposato solo contro il Casarano e con il Foggia, poi è andato sempre in campo”. E’ evidente che Toscano “si fida di lui e gli affida anche ruoli ai quali il calciatore non è abituato. Il difensore ex Picerno e Spal non ha ancora segnato in questa stagione, ma l’impressione è che la rete sia vicina, considerata la capacità del calciatore di portarsi avanti sia nelle palle piazzate che nelle azioni con palla al piede. In questo momento di emergenza Allegretto si sta rivelando l’arma in più”.

