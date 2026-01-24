sabato, 24 Gennaio 2026
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Ora la firma di Di Noia. Catania-Cosenza, squadra galvanizzata dalla risposta del pubblico”

foto Catania FC

“La firma di Cargnelutti, oggi quella di Di Noia. E il mercato del Catania potrebbe anche continuare”, riporta La Sicilia. Attualmentela lista è chiusa, andrà via Martic, ma domani… chissà. Cicerelli si allena per tornare con i tempi che il post intervento richiede, la squadra è galvanizzata dalla risposta del pubblico in vista del confronto di domani con il Cosenza”, si legge. Fino a ieri sono stati venduti 4.700 biglietti che vanno ad aggiungersi ai 12.080 abbonati, mentre nelle ultime ore ha fatto registrare il sold out anche la Curva Sud dello stadio Angelo Massimino. “E ci saranno, sulla scorta dell’annuncio di Pelligra, altri tifosi che andranno al botteghino o acquisteranno online il biglietto per la sfida con i calabresi”.

