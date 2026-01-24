sabato, 24 Gennaio 2026
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Pelligra conferma sensibilità verso il territorio, Torre del Grifo quartier generale della programmazione del Catania”

foto Catania FC

L’articolo di Giovanni Finocchiaro per La Sicilia mette in risalto le parole pronunciate venerdì sera dal presidente del Catania Rosario Pelligra, il quale ha annunciato di devolvere l’intero incasso della partita di domenica “a chi ha perso casa, attività lavorative e… speranze”. Ieri a Catania “è stato un giorno particolarmente intenso anche per quest’altro atto di grande generosità di un patron che conferma sensibilità verso il territorio in cui sta cercando di rilanciare il calcio spendendo tanti soldi e ponendo le basi per la programmazione che avrà in Torre del Grifo il quartier generale, quando – tra qualche settimana – sarà versato il saldo della spesa con cui s’è aggiudicato il centro sportivo”, si legge. Il Catania FC ha acquisito l’impianto tramite procedura competitiva sulla base di di 5.500.000 di euro, versando una cauzione di 600 mila euro: restano da saldare 4.9 milioni entro metà febbraio.

Poco tempo fa il vicepresidente Vincenzo Grella, a proposito di Torre del Grifo, in un’intervista concessa al medesimo quotidiano, disse che “l’impianto sarà patrimonializzato all’interno della società Catania FC, pensando di acquistare un ampio terreno accanto al Centro sportivo per farlo diventare zona esclusiva per la prima squadra quando tutto sarà sistemato”. L’idea sarebbe quella di “realizzare altri due campi regolamentari e un campo ridotto, oltre a quelli che già esistono, più una club house con reception, spogliatoi, ristorante, sale mediche e sale riunioni dedicate solo alla prima squadra. Gli altri quattro campi saranno utilizzati dai ragazzi del settore giovanile, dagli Under 15 regionali alla Primavera”. Under 14 e attività di base saranno programmate a Catania. Anche il dipartimento femminile avrà un suo spazio.

