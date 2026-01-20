martedì, 20 Gennaio 2026
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Piero Cucchi, il tecnico della Liberazione del Catania, figlio di un altro calcio”

Tra le pagine del quotidiano La Sicilia c’è spazio per sottolineare la notizia della scomparsa di Piero Cucchi. “Parlava poco, sembrava quasi che si ritraesse per una timidezza che durante gli allenamenti e le partite diventavano autorevolezza assoluta. Piero Cucchi è stato il tecnico della Liberazione del Catania quando in quell’iconico derby col Messina datato 25 aprile 1999 – gol di Manca dopo il 90′ – il successo permise ai rossazzurri di riappropriarsi della C1”, si legge. “Era un altro calcio. Ruspante, più vero, con più sentimenti”.

“Pierino, come lo chiamavamo tutti quanti, s’è spento all’età di 86 anni. Abitava a Tortona nell’Alessandrino. Di calcio non parlava più da anni. E non perché fosse caduto nel dimenticatoio. Quando rispondeva al telefono la premessa era sempre quella: «Vi ricordo tutti con affetto. Salutami Angelo e i ragazzi. Che fate a Catania e a Giarre?» Angelo è Angelo Sciuto. A Catania è stato molto più di un fedele vice. Era l’uomo che teneva unito lo spogliatoio, che traduceva e introduceva nello stanzone la passione popolare dei catanesi, quell’orgoglio che ha portato i rossazzurri in alto”.

