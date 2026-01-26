RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Prestazione da capolista. Lunetta si è ripreso il palcoscenico. Stagione che può continuare a ritmi elevatissimi”

“Una prestazione da capolista. Perfetta dice Toscano. Il Catania mette a sedere pure il Cosenza con una gara giocata all’unisono da tutta la squadra. Jimenez nel primo tempo, Lunetta nella ripresa hanno allungato la striscia positiva in casa. Dini non ha preso gol, i 18mila hanno sostenuto a mai finire, l’incasso è stato devoluto a chi ha subìto danni dal ciclone. Al di là delle difficoltà strutturali della città che non possono essere messe da parte un solo istante, è stata una domenica perfetta per chi ha visto la gara”, riporta La Sicilia.

“Il Catania migliora giorno dopo giorno intesa e schemi. Anche se i titolari ruotano per necessità (ieri mancava Pieraccini per squalifica, ma è tornato Marione Ierardi, applaudito dal pubblico quando è entrato) gli effetti sono sempre quelli. Contano i punti, ma i rossazzurri sono arrivati a intascarli con una prestazione autoritaria. Un difetto? Certe gare puoi anche chiuderle prima, ma in Serie C bisogna sempre soffrire e stare attenti allo svarione. Ieri non c’è stato il minimo errore, altro dato che aggiungiamo alla galleria dei pregi che porta in dote il gruppone”, si legge.

“La pressione esercitata nel primo tempo dai rossazzurri ha portato al vantaggio firmato da Jimenez”. Il Catania ha dominato e ho chiuso la partita nella ripresa, “i cosentini hanno fatto fatica a trovare le geometrie per rendersi pericolosi, a parte un’uscita volante e una parata di Dini nella ripresa”. Quando Toscano ha operato i cambi per mettere in sicurezza il match, “qualcosa è successo ancora una volta. Meritato il palcoscenico che s’è ripreso con irruenza Gabriel Lunetta autore del bis su assist di Casasola: il diagonale sotto la traversa sa di rabbia, determinazione ed è una liberazione dopo qualche settimana passata a soffrire per un male alla spalla. Oggi Gabriel guarda tutti dall’altro, è lui in capocannoniere del Catania con otto reti. Niente male, ma aspettiamo la risposta degli altri, Forte in testa”.

Nel finale Casasola serve a Caturano la palla del tris. “Tocchetto di qua, palla indietro di là. Caturano a un millimetro dalla linea di porta come ha fatto a calciare alto? Lo stesso Casasola che era di spalle correva già per esultare. Ah, no, la palla è andata alta, altissima oltre la traversa. Pazienza. E meno male che il risultato era ormai in cassaforte. Si va avanti, si pensa al Sorrento da affrontare sabato a Potenza per continuare la marcia in testa. Non ci saranno sfide scontate, il confronto di Monopoli ha insegnato più di qualcosa a questi ragazzi che oggi regalano un sorriso dopo la tempesta devastante. Regalano la speranza di una stagione che può continuare a ritmi elevatissimi”, evidenzia il quotidiano.

