RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Quaini, un riconoscimento meritato”

A proposito dell’intesa perfezionata con Alessandro Quaini per il prolungamento del rapporto contrattuale col Catania fino al 30 giugno 2027, il quotidiano La Sicilia parla di “riconoscimento meritato per chi in questi anni ha mostrato qualità rare”. Il calciatore di Cremona “sbarcato in Sicilia perché voluto fortemente dal tecnico Luca Tabbiani, che lo aveva allenato al Fiorenzuola, qui ha trovato casa e nonostante negli anni si siano alternati diversi allenatori, lui si è sempre conservato il posto in squadra, giocando quasi sempre e con grandissimi risultati. In difesa o a centrocampo poco cambia per lui che riesce spesso ad abbandonare il campo tra gli applausi della sua gente”, si legge nell’articolo di Andrea Cataldo.

===>>> Vicino alla cessione in estate, Quaini ora sempre più legato al Catania

