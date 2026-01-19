RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Ribaltone Catania. Più irruenza con Lunetta, Caturano ha messo tutti a tacere. Ora un ‘Massimino’ da sold out”

“Ribaltone Catania. Per la prima volta in questa stagione i rossazzurri hanno rimediato allo 0-1 con i gol di Casasola e del rinato Caturano violando Monopoli dopo un primo tempo di difficoltà. Dopo lo svantaggio, però, la squadra è rimasta viva piazzando gli acuti al momento giusto fino alla vittoria conquistata all’ultimo respiro. Vetta riconquistata con uno slancio che è l’ennesimo segnale spedito a chi lotta per il primo posto”, riporta La Sicilia.

“Il fraseggio del Monopoli cozza con la robusta fase di non possesso che il Catania sa organizzare e tenere. Con un paio di brividi che sono arrivati in avvio”. Due occasioni che “nel primo tempo hanno fatto il paio con una conclusione di Forte, a lato, dopo 12′, ma soprattutto con l’episodio dell’atterramento di Casasola in area per il quale il Catania ha invocato un rigore che l’arbitro, dopo un consulto con il Fvs ha negato. Prima del riposo i rossazzurri hanno cercato di forzare gli argini sulla trequarti e un lampo di Jimenez ha messo in moto Donnarumma. Conclusione sul primo palo respinta, Null’altro”.

Nella ripresa “il Catania ha tentato di fare avvicinare all’area pugliese più giocatori. Fuori Bruzzaniti per Rolfini con due attaccanti schierati sulla stessa linea. Il tiro immediato di Rolfini è stato parato dal portiere, ma sul capovolgimento di fronte su una punizione per fallo di Pieraccini il tentativo di Imputato è diventato un assist per Tirelli che ha indirizzato alla destra di Dini in maniera imparabile. Toscano ha pescato a piene mani dalla panchina chiedendo a Caturano e a D’Ausilio maggiore profondità”.

“Il bis che Longo aveva tentato con un tiro sotto la traversa al 19′ è stato vanificato da un intervento prodigioso di Dini”. Il Monopoli “ha tenuto sempre alta la linea dei centrocampisti impedendo ai laterali avversari di aggredire gli spazi. Toscano ha tentato anche la mossa – quella che ha fatto la differenza – Lunetta (che ha un malanno alla spalla ma ha forzato) per Donnarumma”. Guadagnando “maggiore irruenza negli ultimi 20 metri”. Nel quarto d’ora finale “il Catania ha cercato con la forza della disperazione di assediare la trequarti”. Ed è riuscito a pareggiare.

Il gol della vittoria è maturato in fondo al match con il “colpo vincente di Caturano che si conferma provvidenziale, un opportunista di rara precisione, ha messo tutti a tacere. Il bomber sembra rinato. Due palloni toccati, un gol che ha messo in ginocchio un Monopoli che pregustava già il successo e che dopo il pari aveva tentato il nuovo sorpasso. Adesso il Cosenza in casa per una muova sfida da brividi. Ma i tre punti di ieri sera sono un’iniezione di fiducia enorme. Si prospetta un ritorno al Massimino da sold out contro i calabresi”, si legge.

