RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Sarà un continuo rincorrersi in vetta. Catania, a Monopoli con equilibrio e solidità”

“Nessuna facile illusione. Sarà un continuo rincorrersi. E non solo tra il Benevento (che ieri ha vinto e anche dominando in fase offensiva) e un Catania che deve ribattere sul difficile campo di Monopoli. Chi deve primeggiare arrivando in cima alla fine del campionato di Serie C non può sperare negli svarioni delle concorrenti, ma vivere di luce propria. Senza puzza sotto il naso, badando al sodo e poi, semmai, una sbirciatina in casa d’altri la si può anche dare. I rossazzurri scenderanno in campo alle 20,30 con la lucidità che serve su un campo come quello pugliese. Con una formazione che prevede scelte obbligate in alcune settori, ma anche ampia possibilità di ruotare in altri”, riporta La Sicilia.

“L’impressione è che alla fine Toscano parta con la stessa formazione vista contro la Cavese con la sola eccezione di Allegretto per Di Gennaro e Celli che torna dalla squalifica. E che poi faccia entrare tutti gli altri se ci fosse bisogno, nella ripresa” magari con un possibile inserimento dal 1′ di Bruzzaniti. “Il Catania tenterà di vincerla, manco a dirlo, ma esistono equilibri che non possono essere ignorati”, prestando attenzione alle caratteristiche dei pugliesi che in casa vorranno giocarsela come ha confermato ieri il tecnico dei padroni di casa, Colombo. Il tecnico Toscano, volato ieri in direzione Bari insieme a tutto il gruppo, “ha espresso il suo pensiero parlando di un Catania che dovrà tenere «la massima attenzione sul campo e su ogni giocata dimostrando equilibrio e solidità in ogni reparto»”, si legge.

