RASSEGNA STAMPA – La Sicilia | Toscano: “Abbiamo osato quando era giusto farlo, il ritorno dei tifosi ha inciso tanto”

L’allenatore del Toscano, ai microfoni de La Sicilia, commenta così il successo in extremis ottenuto contro il Monopoli:

“Ci godiamo la vittoria, pensiamo a lavorare per migliorare. Non è stata una settimana facile per l’infortunio di Di Gennaro, ma la società ha subito provveduto. E’ arrivato Ponsi che diventa una soluzione in più in difesa. Ma io penso al campo, i dirigenti sanno quali sono le mosse da fare e lavorano con grande efficacia. Ci abbiamo creduto fino alla fine, sembra una frase fatta ma in campo i ragazzi hanno lottato sempre pensando di riaprirla anche dopo aver beccato il gol”.

“Ci siamo detti che rimangono sempre meno gare, che bisogna osare di più anche in sfide difficili come questa. E abbiamo osato quando era giusto farlo. Questa reazione mi ha lasciato speranzoso. Bisogna migliorare tanti aspetti, ma i tre punti sono la medicina migliore per ogni giorno di lavoro. Non è un caso se abbiamo vinto. Il ritorno dei tifosi pensate che non abbia inciso? Secondo me tanto, ecco perchè sono felice per la vittoria, per tifosi che sono riusciti ad arrivare fin qui. Il loro incitamento è stato determinante”.

VIDEO: le parole di Toscano in sala stampa

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***