lunedì, 19 Gennaio 2026
HomeCatania NewsRASSEGNA STAMPA - La Sicilia | Toscano: "Abbiamo osato quando era giusto...
Catania NewsIntervisteLega ProPrimo Piano

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia | Toscano: “Abbiamo osato quando era giusto farlo, il ritorno dei tifosi ha inciso tanto”

Redazione
By Redazione
0
160
foto Catania FC

L’allenatore del Toscano, ai microfoni de La Sicilia, commenta così il successo in extremis ottenuto contro il Monopoli:

“Ci godiamo la vittoria, pensiamo a lavorare per migliorare. Non è stata una settimana facile per l’infortunio di Di Gennaro, ma la società ha subito provveduto. E’ arrivato Ponsi che diventa una soluzione in più in difesa. Ma io penso al campo, i dirigenti sanno quali sono le mosse da fare e lavorano con grande efficacia. Ci abbiamo creduto fino alla fine, sembra una frase fatta ma in campo i ragazzi hanno lottato sempre pensando di riaprirla anche dopo aver beccato il gol”.

“Ci siamo detti che rimangono sempre meno gare, che bisogna osare di più anche in sfide difficili come questa. E abbiamo osato quando era giusto farlo. Questa reazione mi ha lasciato speranzoso. Bisogna migliorare tanti aspetti, ma i tre punti sono la medicina migliore per ogni giorno di lavoro. Non è un caso se abbiamo vinto. Il ritorno dei tifosi pensate che non abbia inciso? Secondo me tanto, ecco perchè sono felice per la vittoria, per tifosi che sono riusciti ad arrivare fin qui. Il loro incitamento è stato determinante”.

VIDEO: le parole di Toscano in sala stampa

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Ribaltone Catania. Più irruenza con Lunetta, Caturano ha messo tutti a tacere. Ora un ‘Massimino’ da sold out”
Articolo successivo
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia | Caturano: “Premiata la volontà della squadra. Ci crediamo tutti, guardiamo in casa nostra”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency