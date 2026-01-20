RASSEGNA STAMPA – La Sicilia | Toscano più carico che mai: “Uniti per inseguire un sogno, sostenendo questi ragazzi”

Nell’articolo di Giovanni Finocchiaro per il quotidiano La Sicilia, si evidenzia come Domenico Toscano, ieri, all’aeroporto di Bari prima del rientro a Catania fosse più carico che mai. Continuando a parlare “come se fosse ai bordi del campo del “Veneziani”. A gesticolare, a dispensare indicazioni”, a fare scudo sul Catania. Rossazzurri attualmente al comando della classifica in condivisione con il Benevento. «Sarà una lotta punto a punto fino alla fine. Un duello equilibrato più che mai», ha ribadito Toscano.

“Con un vantaggio in più, adesso: «Il ritorno dei tifosi in trasferta è stata una spinta decisiva. Sì, lo ripeto perché i giocatori lo hanno avvertito fin dall’ingresso in campo, lo hanno somatizzato quando s’è trattato di forzare i colpi per andarci a riprendere la partita che era rimasta aperta». Schemi, scelte, cambi. Il Catania ha un gruppo unito e che con le sostituzioni forza, fa rifiatare chi ha cominciato e ultimamente fissa le partite con gol anche importanti: «Quando il Monopoli attaccava non mi sono messo a quattro in difesa perché avevamo la sensazione di ribaltarla. Eravamo lì, vogliosi, vivi, determinati»”.

Il concetto ribadito più volte da Toscano non cambia: «Restiamo uniti per inseguire un sogno. Restiamo uniti per sostenere questi ragazzi. Gruppo che ha dei valori, straordinario, che va incoraggiato».

