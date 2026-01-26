lunedì, 26 Gennaio 2026
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Toscano soddisfatto, Miceli lucido e determinato”

Il quotidiano La Sicilia pone in evidenza la grande soddisfazione dell’allenatore rossazzurro Mimmo Toscano nel post gara. “Riteneva il match contro il Cosenza uno snodo cruciale della stagione, e quindi in sala stampa arriva rilassatissimo, nonostante nel finale ci sia stato un po’ di nervosismo tra le panchine”, si legge. A proposito dell’esordio di Miceli in difesa: “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Così cantava Antonello Venditti in “Amici mai”. Il brano del 1991 si adatta perfettamente alla storia di Mirko Miceli. Il calciatore nato a Cosenza e cresciuto nel vivaio del Catania, appena sbarcato in rossazzurro da Monopoli ha esordito da titolare in difesa. Ha guidato i nuovi compagni con grande lucidità e determinazione. Come se fosse stato sempre in mezzo ad Allegretto e Celli”.

