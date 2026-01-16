RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Trapani, presto potrebbe arrivare il colpo di grazia”

“Basket e calcio, a Trapani, sembrano essere uniti da un sottile filo rosso pronto ad essere tagliato. Il destino della palla a spicchi è stato già segnato con l’esclusione dal campionato, con le figuracce rimediate in Italia e in Europa. Quello del calcio rischia terribilmente di andarci vicino. La situazione è simile, sembra quasi una fotocopia con giocatori che vogliono andare via, alcuni già lo hanno fatto, penalizzazioni che si susseguono. E un colpo di grazia che potrebbe presto arrivare”, riporta La Sicilia in merito alla delicatissima situazione in casa Trapani.

“La preoccupazione maggiore, adesso, è per quel che dovrà venire. Il prossimo 22 gennaio, infatti, la società granata dovrà affrontare un altro deferimento, quello relativo agli stessi inadempimenti (Inps e fondo di fine carriera) che il club avrebbe dovuto pagare entro il 16 dicembre”, si legge. “E poi, altro aspetto da non sottovalutare anche se manca ancora un mese, è la scadenza del prossimo 16 febbraio, data entro la quale dovranno dovranno essere pagati gli stipendi dei tesserati (ed i relativi contributi) dei mesi novembre e dicembre. A patto che il Trapani ci arrivi perchè dopo la data del 22 gennaio, in base alla decisione del Tribunale Federale Nazionale, il rischio è quello di sanzioni molto pesanti. Anche l’esclusione dal campionato”.

