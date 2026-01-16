venerdì, 16 Gennaio 2026
HomeCalcio SicilianoRASSEGNA STAMPA - La Sicilia: "Trapani, presto potrebbe arrivare il colpo di...
Calcio SicilianoLega Pro

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Trapani, presto potrebbe arrivare il colpo di grazia”

Redazione
By Redazione
0
341

“Basket e calcio, a Trapani, sembrano essere uniti da un sottile filo rosso pronto ad essere tagliato. Il destino della palla a spicchi è stato già segnato con l’esclusione dal campionato, con le figuracce rimediate in Italia e in Europa. Quello del calcio rischia terribilmente di andarci vicino. La situazione è simile, sembra quasi una fotocopia con giocatori che vogliono andare via, alcuni già lo hanno fatto, penalizzazioni che si susseguono. E un colpo di grazia che potrebbe presto arrivare”, riporta La Sicilia in merito alla delicatissima situazione in casa Trapani.

“La preoccupazione maggiore, adesso, è per quel che dovrà venire. Il prossimo 22 gennaio, infatti, la società granata dovrà affrontare un altro deferimento, quello relativo agli stessi inadempimenti (Inps e fondo di fine carriera) che il club avrebbe dovuto pagare entro il 16 dicembre”, si legge. “E poi, altro aspetto da non sottovalutare anche se manca ancora un mese, è la scadenza del prossimo 16 febbraio, data entro la quale dovranno dovranno essere pagati gli stipendi dei tesserati (ed i relativi contributi) dei mesi novembre e dicembre. A patto che il Trapani ci arrivi perchè dopo la data del 22 gennaio, in base alla decisione del Tribunale Federale Nazionale, il rischio è quello di sanzioni molto pesanti. Anche l’esclusione dal campionato”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
QUI CATANIA: situazione contrattuale squadra, proseguono i rinnovi
Articolo successivo
SERIE C – Fella (Cavese): “Bella prestazione al ‘Massimino’, il Catania vincerà il campionato”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency